نهيان بن مبارك يشهد الاحتفال باليوم العالمي لـ «اليوغا»

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الـ11 لليوغا، التي أقيمت في إطار «صيف أبوظبي الرياضي» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم مشترك من مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة أدنيك، وبالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة، تحت شعار هذا العام: «اليوغا من أجل أرض واحدة وصحة شاملة».

وجمعت الفعالية أكثر من 1000 مشارك من مختلف الجنسيات والثقافات، في مشهد يعكس روح الانفتاح والتعايش الذي يميز مجتمع دولة الإمارات.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته، خلال الفعالية، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث السنوي، مشيداً بالدور الذي تلعبه رياضة اليوغا في تعزيز التوازن بين العقل والجسد، وأكد عمق الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وقال: «يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفاء باليوم العالمي لليوغا، الذي يجسد التزامنا المستمر تجاه هذه الممارسة العريقة التي تنبع من الحكمة الهندية، وتجد صداها بين شعوب العالم المحبة للخير والسلام، إن حضورنا المشترك هذا الصباح شهادة حية على عمق الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، والعلاقات الوثيقة التي تجمعهما بمجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والسياسة والثقافة والمجتمع».

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «نحتفل اليوم في دولة الإمارات بقيم التعاطف والحوار والسلام والاحترام المتبادل، وهي القيم ذاتها التي تعززها رياضة اليوغا، التي تسهم بدورها في بناء مجتمعات متماسكة، تعي دور الفرد في علاقته بالمجتمع والبيئة».

وأشار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أهمية شعار هذا العام «اليوغا من أجل أرض واحدة وصحة شاملة»، مؤكداً أن رفاه الإنسان لا يمكن فصله عن صحة كوكبنا، وقال: «تعلمنا اليوغا كيف نصغي إلى أنفسنا وإلى بعضنا بعضاً، وإلى العالم من حولنا».

ونوّه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز رفاه الإنسان، وقال: «إن التزامنا بصحة وسعادة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، نابع من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويستمر اليوم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقود دولة الإمارات نحو مجتمع آمن ومزدهر ومنفتح، يرتكز على قيم الصحة والسعادة وتنمية الطاقات البشرية».