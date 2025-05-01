تخريج 40 منتسباً في برنامج «أخصائي مكافحة غسل الأموال»

نظّمت وزارة تمكين المجتمع حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام وجهات الاختصاص، لاجتيازهم برنامج «أخصائي مكافحة غسل الأموال»، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».

ويأتي البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام الإمارات تطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وقالت وكيل وزارة تمكين المجتمع عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، عائشة يوسف، إن اجتياز المنتسبين متطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية، للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.

وأضافت: «هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة، وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية»، لافتة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، ما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام، استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.