25 ألف زائر لجناح متحف المستقبل في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»

استقطب جناح متحف المستقبل في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» بولاية تكساس الأميركية، أكثر من 25 ألف زائر على مدار 5 أيام. وشهد الجناح اهتماماً بارزاً من الحضور والزوار والوسائل الإعلامية الأميركية والعالمية، ليكون أكثر الأجنحة استقطاباً للزوار في أكبر تجمع سنوي عالمي للمهتمين بقطاعات التكنولوجيا والإبداع والفنون والابتكار.

واستضاف جناح متحف المستقبل 20 فعالية من الجلسات الحوارية والتجارب التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حول علاقة الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيات المستقبلية، من أبرزها عرض «أحلام الأرض»، وهو عمل فني رقمي مبتكر بالتعاون مع الفنان العالمي رفيق أناضول، الذي يتميز بأسلوبه البارز في تحويل البيانات البيئية الحقيقية إلى روايات بصرية ديناميكية.

وشارك في هذه الفعاليات أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً إماراتياً وعالمياً، شاركوا خبراتهم في مجالات استكشاف الفضاء ومستقبل الغذاء، والفنون والآداب وصناعة السينما، والذكاء الاصطناعي والفنون الإبداعية، وممارسات استشراف المستقبل وغيرها من الموضوعات المهمة.

كما كانت مؤسسة دبي للمستقبل الراعي الرسمي لمسار «2050» خلال مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، ونظمت جلسات نقاشية عدة، تمت استضافتها في جناح متحف المستقبل والعديد من الأجنحة الأخرى والقاعات الرئيسة للمهرجان.

واستضاف جناح متحف المستقبل أكثر من 130 إعلامياً وصانع محتوى عالمياً، وتم تسجيل أكثر من 115 تغطية إعلامية في أبرز وسائل الإعلام الأميركية، حول مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل في المهرجان.

ومن أبرز الجلسات التفاعلية التي نظمها المتحف جلسة بعنوان «العيش على سطح القمر»، التي شهدت حواراً استثنائياً مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورائدة الفضاء الكندية شونا باندايا، حول استكشاف الفضاء وإمكانات الحياة خارج كوكب الأرض.

كما شهدت الجلسة الحوارية بعنوان «الغذاء من عمق الصحراء» إقبالاً واسعاً من قبل الجمهور الذي تعرف إلى إمكانات الصحراء الكامنة التي تمكن الاستفادة منها في الحصول على الغذاء، شاركت خلالها الشيف الإماراتية ميثة طارق الورشو إلى جانب نخبة من المتحدثين العالميين.

كما استضافت جلسة بعنوان «مستقبل السرد القصصي»، التي أدارتها بثينة كاظم، مؤسسة سينما عقيل، كلاً من المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب مخرج مسلسل الصور المتحركة الإماراتي الشهير «فريج»، ومخرجة الأفلام الإماراتية وكاتبة السيناريو ميثة العوضي، والتي ناقشت دور الشرق الأوسط في تغيير مشهد السينما العربية.

كما استضافت الجلسات النقاشية نخبة من الشخصيات المؤثرة عالمياً، مثل المنتج السينمائي العالمي جيانلوكا شقرا، والمؤلفة جيسي كاروري سيبينا، والكاتبة تريسي بريور، والكاتبة سارة حمدان.. وغيرهم كثير.

. 20 فعالية متنوعة في الجناح، ضمت جلسات حوارية وورش عمل وكلمات رئيسة على مدار 5 أيام.

. 40 متحدثاً وخبيراً إماراتياً وعالمياً شاركوا خبراتهم في مجالات استكشاف الفضاء ومستقبل الغذاء والفنون.