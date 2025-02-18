«أوقاف دبي» تكرّم 40 قانونياً شاركوا في «وقف المحاماة»

كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، 40 قانونياً ومكتب محاماة لمشاركتهم في «وقف المحاماة» الذي تم إطلاقه بالتعاون مع محاكم دبي، وبالتنسيق مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتعزيز دور القطاع القانوني في دعم العمل الوقفي الخيري المستدام.

وشهد حفل التكريم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ومدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، عيسى الغرير، والنائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، والأمين العام للمؤسسة، علي المطوع،، بجانب عدد من الشركاء والداعمين لقطاع العمل الوقفي.

ويقدّم المحامون المشاركون في «وقف المحاماة» استشارات مجانية للمتقاضين من خلال مكاتب المحاماة، حيث يحدد كل مكتب ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بصورة تطوعية شهرياً للمتقاضين، بمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين وتقديم هذه الاستشارات بصورة مجانية للأفراد غير القادرين على تحمّل كلفة الاستشارة القانونية، ويتم تقديم الخدمة من خلال برنامج «شور التطوعي للاستشارات القانونية»، بالتعاون مع محاكم دبي.