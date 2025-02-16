احتفالات «حق الليلة» تعزز التراث والهوية الوطنية

تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، نظّمت الجمعية احتفالية خاصة بـ«حق الليلة» بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

كما احتفت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بليلة النصف من شعبان في فريج الصفيا بمنطقة الصفيا بعجمان، بحضور أكثر من 200 طفل.

وفي الفجيرة، احتفى مركز غرس للتمكين الاجتماعي بمناسبة «حق الليلة»، بالتعاون مع مركز الفجيرة الإبداعي، حيث أقيمت الفعالية في أجواء مليئة بالفرح والتفاعل المجتمعي.

وشهدت الاحتفالات بـ«حق الليلة» أهازيج شعبية، جسّدت العادات الإماراتية المتوارثة، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات التي استمتع بها كبار المواطنين وطلبة المدارس والأطفال.

وتم توزيع الهدايا على الحضور، وسط أجواء تراثية أصيلة.