صندوق الوطن يكرّم الفائزين بمسابقة «المشاريع الطلابية»

نظّم صندوق الوطن التصفيات النهائية لمسابقة «المشاريع الطلابية» في مركز عجمان للشباب، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك في إطار التزام الصندوق بدعم الشباب الإماراتيين، وتعزيز روح ريادة الأعمال لديهم.

وشارك في الأدوار النهائية للمسابقة نحو 50 طالباً يمثلون 24 فريقاً من مختلف الجامعات في الإمارات، حيث استعرض المشاركون ابتكاراتهم في أربعة مجالات رئيسة هي: الهوية الوطنية، والاستدامة، والتعليم الرقمي، والرعاية الصحية، أمام لجان تحكيم متخصصة لاختيار أصحاب المراكز الأولى، بمشاركة فرق من جامعات الدولة كافة.

وكرّم صندوق الوطن الفائزين بالمراكز الأولى في الفروع الأربعة : الهوية الوطنية، و الاستدامة، والتعليم الرقمي، والرعاية الصحية.