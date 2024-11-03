وفد صيني في ضيافة مركز جمعة الماجد

أشاد ممثلو مؤسسات ثقافية حكومية صينية بالجهود التي يبذلها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في جمع وحفظ المخطوطات والكتب.

جاء ذلك خلال استقبال المركز، أول من أمس، وفداً صينياً، بهدف التعرف على جهوده في حفظ التراث وتبادل المعلومات والمشاريع الثقافية، بالإضافة إلى إمكانية مد جسور التعاون.

وضم الوفد كلاً من رن وي، المدير العام لإدارة التراث الثقافي لمقاطعة خنان الصينية، وزانغ ديشوي، نائب رئيس متحف خنان، ولينغ فاوي، نائب رئيس معهد مقاطعة خنان للتراث الثقافي والآثار، وشو شاولونغ، رئيس معهد مقاطعة خنان للحفاظ على التراث المعماري والبحث العلمي، وجاو سيدسينغ، نائب مدير قسم تكنولوجيا الآثار الثقافية وتبادل التعاون الأجنبي التابع لإدارة التراث الثقافي لمقاطعة خنان.

واطلع الوفد على أبرز المكتبات الخاصة التي يقتنيها المركز، ومنها مجموعة من الكتب الصينية التي تعكس تراث وعادات وتقاليد الشعب الصيني.

وزار قسم المخطوطات، للاطلاع على نماذج من المخطوطات الأصلية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، وبحث الوفد مع المدير العام للمركز، الدكتور محمد كامل جاد، سبل التعاون في المجالات المشتركة.