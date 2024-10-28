ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين ينطلق غداً

أعلنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جاهزيتها واكتمال كل الاستعدادات والخطط التشغيلية الشاملة لاستضافة الدورة التاسعة من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين، التي تنطلق غداً.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس محمد سيف الأفخم «لقد عملنا على توفير كل العناصر التي تجعل من التنظيم والمشاركة والحضور تجربة مميزة، تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية، وتعكس مكانة الفجيرة كوجهة متميزة في تنظيم فعاليات عالمية المستوى»، مؤكداً جاهزية اللجان وفرق العمل لاستقبال ضيوف الحدث والوفود والمشاركين بكل مرونة ويسر.

من جهته، أوضح المدير العام لموارد الفجيرة الطبيعية، المهندس علي قاسم، أن المؤسسة كثّفت من وتيرة الإعداد والتنظيم من خلال اجتماعات متواصلة ومتابعة على مدار الساعة بما يضمن إنجاح الحدث، والخروج بنسخة استثنائية تتناسب مع أهميته، معرباً عن ترحيبه بالضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم في بلدهم الثاني الإمارات في إمارة الفجيرة.

ويشهد ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين كلمات رئيسة وجلسات حوارية متخصصة ونقاشات ملهمة وتجارب رائدة، إضافة إلى ورش عمل جانبية، وجلسات شبابية، في حين سيتم الاحتفاء بالفائزين من داخل الدولة وخارجها بجائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة في نسختها الأولى، إضافة إلى معرض مصاحب يشارك فيه العديد من الشركات العربية والأجنبية لعرض مشاريعهم وحلولهم المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.