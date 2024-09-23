تعاون بين «الإمارات للمكتبات» والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وقّعت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك على هامش الندوة التي عقدتها المنظمة عن «دور المكتبات في تعزيز الثقافة الرقمية»، بحضور نخبة من المتخصصين من الإمارات ومصر ودول عربية عدة. وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إن «المكتبات لم تعد مجرد مستودعات للكتب، وإنما باتت منصات معرفية متكاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات بحث متقدمة، وتصنيف المحتوى»، مشيراً إلى أن المنظمة تهدف إلى تعزيز التنمية الإدارية في العالم العربي، مع الاهتمام بتطويع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير قدرات المؤسسات من خلال تقديم استشارات متخصصة، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات تسهم في تبادل المعارف والخبرات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري، أهمية الاتفاقية الموقعة، كونها ترتقي إلى مستوى الشراكة التي تعتمد على تبادل ونشر المعرفة في كل ما يختص قطاع المكتبات، خصوصاً المكتبات الرقمية التي أصبحت اليوم على أجندة جميع الاجتماعات، لما لها من أهمية في توثيق المعلومات وأرشفة المعلومات.