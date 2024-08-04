متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار يختتم «مخيم الشباب»

اختتم متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار فعاليات «المخيم الصيفي للشباب» أول من أمس، والذي استمر على فترتين لطلبة مدينة العين، وشكّل تجربة جديدة للمشاركين لتعلم واكتساب مهارات متنوعة، عن طريق التجربة وتنفيذ المشاريع، لإثراء المعرفة ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

وقال المدير التنفيذي لمتنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، الدكتور عيسى الرميثي: «يسعى المتنزه إلى تحقيق رؤيته الاستراتيجية ليكون مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، من خلال تنظيم برامج ومخيمات تستهدف الطلبة، وتشجعهم على خوض تجربة ريادة الأعمال ووضع حلول مبتكرة للتحديات الحالية».

وأضاف: «تهدف هذه المبادرات إلى الإسهام في تطوير المجتمع، وتزويد شباب الغد بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء مجتمع أكثر استدامة وازدهاراً»، مشيراً إلى الاعتزاز بتقديم هذه الفرص التعليمية والتطويرية التي تثمر إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

واشتملت فعاليات المخيم الصيفي الذي استمر أسبوعين، بمشاركة 19 طالبة و16 طالباً، على مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، من بينها: ورش العمل الإبداعية، والدورات المتخصصة، والتدريب العملي، وجلسات التجارب العلمية التطبيقية التي تستهدف طلبة المدارس، فضلاً عن المخيم الذي ضم عدداً من المجالات.