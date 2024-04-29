منصور بن زايد يعزي في وفاة محمد الحميري

قدّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى الأمين العام لديوان الرئاسة، أحمد محمد الحميري، في وفاة والده، وذلك خلال زيارة سموّه إلى مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموّه، خلال زيارته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.