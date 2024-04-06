مؤسسات صينية تشارك في حملة بنك الإمارات للطعام «فطوركم علينا»

نظم بنك الإمارات للطعام، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصينية البارزة في الدولة، حملة لتوزيع 1400 وجبة طعام على العمال المستحقين، وذلك في إطار حملة «فطوركم علينا» التي أطلقها البنك خلال شهر رمضان المبارك.

وشاركت في المبادرة شركة شاينا موبايل إنترناشيونال المحدودة، والشركة الصينية للهندسة المعمارية، وبنك الصين - فرع دبي، والشركة الصينية للإنشاءات - فرع الشرق الأوسط، حيث تبرعت المؤسسات بالوجبات الغذائية للعمال، بالتنسيق مع بنك الطعام الإماراتي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.