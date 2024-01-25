مزيج من المرح والتعلم للترفيه العائلي على «نتفليكس»

يكتسب التعليم المبكر شعبية متزايدة اليوم، ويظهر هذا من مشاهدة أعمال تعليمية مثل «تشيكو بون بون»، بمواسمه المختلفة، لأكثر من 67 مليون ساعة على «نتفليكس»، و«باص المدرسة العجيب يعود مجددًا» بمشاهدة تتجاوز 19 مليون ساعة، و«اسأل روبوتات المعرفة» لأكثر من 23.3 مليون ساعة. وأكدت مستشارة العلاقات الإنسانية في التعليم، رُزانا البنوي، على ان هذا التوجّه لا يشير إلى تحوّل في مجال التعليم، بل يعود لظهور أسلوب جديد في مجال الترفيه، فقد أصبحت مسألة توفير خيارات ترفيهية مفيدة للصغار بمنتهى البساطة، بغض النظر عن الأسلوب الذي يفضله الطفل، سواء كان التعلم بالمواد البصرية كالوثائقيات أو التعلم التفاعلي المباشر، أو القراءة المتعمقة.

وتقدم نتفليكس باقة متنوعة من الخيارات الترفيهية، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأعمال، التي تغطي موضوعات التعلم المبكّر والطبيعة، والعلوم والفنون، بالإضافة إلى البرامج المخصصة لجميع أفراد العائلة. كما تتوفر المزيد من الأساليب التي تربط الصغار بالقصص التي يحبونها، وتشجيعهم على اللعب والتعلم جنبًا إلى جنب مع شخصياتهم المفضلة، ومن الأمثلة على ذلك، مسلسل الرسوم المتحركة «تشيكو بون بون» الذي يطرح مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كل قصة. ولفتت رُزانا الى ان هذا النوع من المسلسلات يتيح للأهل الفرصة لإجراء حوارات بنّاءة مع صغارهم، حيث يمكن للأهل التحدث مع صغارهم حول أهمية إدارة الأمور بطريقة جيّدة، وفوائد العمل الجماعي، والتعلم من الأخطاء وتحويلها إلى فرص. وأشارت الى الاهتمام المتزايد بموضوع الاستدامة، إذ تعمل المدارس على دمجها في صميم مناهجها الدراسية، وتركز الحكومات بشكل كبير على تشجيع الصغار على المشاركة في العمل البيئي وتحفيز التغيير الإيجابي، وقد أصبح بمقدور الأهل الاستمتاع بجلسة مريحة مع أطفالهم واختيار برامج أو مسلسلات تعزز من الرابط الأسري وتساعد كل واحد من أفراد العائلة على التعلم أكثر.