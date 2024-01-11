"جني مليون دولار من ثلاثة ملايين متابع".. نصائح لصناعة المحتوى من "قمة المليار متابع"

شارك فيشن لاخياني رجل الأعمال الماليزي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "MindValley" المنصة التعليمية المبتكرة، التي فاق عدد المشتركين فيها الـ 2.3 مليون مشترك، خلال جلسة بعنوان "جني مليون دولار من ثلاثة ملايين متابع"، الكثير من المهارات الضرورية، والنصائح الذهبية مع جمهور "قمة المليار متابع 2024"، لجني الأموال من صناعة المحتوى.



- لا يهم كم عمرك لتبدأ



أول نصيحة ذهبية شاركها لاخياني مع الجمهور، أن النجاح ليسَ له عمر محدد، مؤكداً أنه عندما بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف الجمهور بمحتواه، كان في عمر الأربعين، ورغم ذلك استطاع أن يحقق أرباحاً كبيرة من المحتوى المصوّر الذي ينشره عبر قناته الشخصية على اليوتيوب، أو قناة شركته "مايند فالي".



وفي هذا السياق قال لاخياني: "انتبهوا لأمرين اثنين، أولاً لا تشغلوا بالكم بمسألة العمر، والأمر الثاني أنّ كل فرد فيكم شركة كبيرة من شخص واحد، ويمكن لهذه الشركة أن تجني الملايين".



- الحساب الشخصي مهمٌ جداً



ورأى فيشن لاخياني أن صانع المحتوى الناجح لابد من إنشائه أكثر من حساب، بالتحديد حساب خاص بالأعمال، وحساب شخصي، وقال: "الجمهور لا يفضل التواصل مع الشركات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما يفضلون التواصل مع الأشخاص المسؤولين عن هذه الشركات، لذلك يجب أن يجد الجمهور طريقة سهلة للتواصل معكم من خلال حساباتكم الشخصية".



- دعكم من المثالية.. وابدأوا



إحدى النصائح التي توقف فيشن لاخياني عندها طويلاً تتعلق بجودة المحتوى المخصص للنشر، إذ أوضح: "كثير منكم يريد نشر محتواه، لكنه لا يمتلك الأدوات الكافية لنشر هذا المحتوى بجودة عالية، لكن جميع المؤثرين بدأوا بأبسط الإمكانات، والأهم في العملية كلها البداية، دون التفكير بمثالية في أمر الجودة، فكل هذا سيأتي مع الوقت".



- جذب الانتباه



الطريقة الأكثر ضماناً لوصول المحتوى إلى آلاف الأشخاص أو الملايين من وجهة نظر لاخياني، أن يركز صانع المحتوى حين يقوم بصناعة محتواه المصور على جذب انتباه جمهوره من الثواني الثلاث الأولى، تلك هي القاعدة الأهم، والتي تحدد مصير الفيديو، وعلى صانع المحتوى ألا يبدأ الفيديو بطريقة تقليدية أو غير واضحة.



وختم لاخياني جلسته بمشاركته نصيحة يؤمن أن تطبيقها يضمن لأي صانع محتوى أن يصل محتواه إلى ملايين الأشخاص، وهي أن يركز في جعل محتواه يلمس مشاعر جمهوره، ويتحدث عن الأشياء التي يحبونها، ويفضلونها، أو تلك التي لا يرغبون بها، أو قلقين منها، ويقدم إضاءات حول كيف يمكن أن يحسن المرء حياته، لافتاً إلى أنه على صانع المحتوى أن يتخيل نفسه مكان الجمهور، ويتوقع ماذا سيحدث، وإن لم يعجبه الأمر، يبدأ من جديد، إلى أن يصل لمحتوى يكون راضياً عنه.