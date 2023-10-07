"أوقاف دبي" تستعرض دور المرأة في إنماء الوقف بـ "نسائية دبي "

شاركت مؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القُصَّر في دبي، بمنتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية، الذي أطلقته جمعية النهضة النسائية بدبي فرع الخوانيج، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات".

واستعرضت المؤسسة أبرز المشروعات الوقفية التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع وسلطت الضوء على أهم المساهمات الوقفية التي قدمتها سيدات الإمارات، وذلك خلال محاضرة تحت عنوان "نمو الوقف بعطاء المرأة" تضمنت ثلاثة محاور هي: المحور الأول "وعي المرأة الإماراتية بأهمية الوقف قديم العهد"، والمحور الثاني "ارتفاع قيمة الأصول الوقفية للمرأة في دبي" والمحور الثالث "تمكين المرأة أولوية استراتيجية في "أوقاف دبي".

وخلال المنتدى كرّمت جمعية النهضة النسائية في دبي المؤسسة، لدورها في دعم المبادرات الإنسانية التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع، وتسلّمت درع التكريم بالنيابة عن "أوقاف دبي" هدى أحمد المناعي مدير إدارة الدعم المؤسسي، إلى جانب نعيمة طناف زويد رئيس قسم استقطاب وتنمية الأوقاف.

وشهد المنتدى خولة النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي وعضوات مجلس الإدارة، وسيدات السلك الدبلوماسي، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، والدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، بمشاركة وفد من "أوقاف دبي" و نخبة من المستشارات والخبيرات في مجال شؤون الأسرة والمرأة والمجتمع في الإمارات والخليج وكوكبة من القطاعات النسائية بالدولة.

وثمّن علي المطوع الامين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، التكريم مشيداً بجهود "نسائية دبي" في دعم برامج الأسرة، مؤكداً أن تمكين المرأة من أهم ركائز المؤسسة واستراتيجيتها وذلك في إطار دورها في تحقيق التنمية المجتمعية، وأضاف المطوع أن المؤسسة تدعم كافة الهيئات والمؤسسات المجتمعية في مسيرتها للحفاظ على النسيج المجتمعي المتوازن وترسيخ الهوية الوطنية وإطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز استقرار الأسر.

من جانبها أشادت هدى المناعي بدور الجمعية في تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية، وأثرها العميق في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وذكرت أن المؤسسة حريصة على بناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في ميادين العمل المجتمعي ودعم قضايا التنمية ورؤى التغيير الإيجابي في المجتمعات.