"إسعاف دبي" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

تحت شعار "نتشارك للغد" احتفلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بيوم المرأة الإماراتية من منطلق اعتزازها وفخرها بالدور الحيوي الذي تقدمه المرأة لدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، حيث نظمت اللجنة النسائية بالمؤسسة يوما مفتوحا شمل العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات .

وقد بدأ اليوم بجلسة حوارية عن الإيجابية أدارتها رئيسة اللجنة النسائية الدكتورة سهيلة قايد وشاركت بها عدد من الموظفات الإداريات والميدانيات في المؤسسة تحدثن فيها عن أثر الإيجابية على العمل وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية في الحياة، ومدى سعادتهن لكونهن بنات زايد وأثر دعم الحكومة لعمل المرأة على إصرارهن لتقديم الأفضل سواء في الميدان أو على مستوى الحياة المجتمعية.

وتناولت الجلسة محورا تحدث عن دور المرأة الإماراتية في قطاع الطب الطارئ والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، كما شملت فعاليات الاحتفال بالمرأة في (إسعاف دبي) دورة تدريبية في فنون التجميل قدمتها خبيرة تجميل إماراتية، وركنا خاصا لتقديم خدمات تجميلية ومسابقات ثقافية خصصت لها جوائز قيمة .

وعن الفعالية أكدت الدكتورة سهيلة أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حريصة على مواصلة دعم المرأة وتمكينها وتعزيز صورتها في جميع القطاعات . ويبلغ عدد الإماراتيات المنتسبات للمؤسسة 161 إماراتية يشغلن وظائف قيادية وإدارية وميدانية متخصصة، كما تعمل 55 مسعفة إماراتية من مجمل 195 مسعفة بشكل عام مما يشكل 28.2% من العاملات في الميدان، واللاتي أثبتن جدارتهن في كافة المجالات فكانت منهن القائدة الناجحة والموظفة المتميزة والمربية الفاضلة التي شاركت شريكها الرجل المسؤوليات على جميع المستويات .

وأكدت قايد أن شعار "نتشارك للغد" يحمل النساء في هذا الوطن مسؤولية المستقبل واستشرافه لتعزز دورها في صياغة غد أفضل لهذا الوطن في جميع القطاعات .