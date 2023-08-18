«ياس للألعاب الإلكترونية» يستعد لدورته الرابعة

يستعد ياس مول لتقديم طيف واسع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة لمحبي الألعاب والعائلات مع عودة مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية بنسخته الرابعة. ومن المقرر أن يقام المهرجان اعتباراً من 30 أغسطس الجاري ولغاية 12 سبتمبر المقبل، ويعدُ الزوار بأسبوعين حافلين بالحماس والتشويق مع أحدث عروض الألعاب، وألعاب محاكاة السباقات، والألعاب الإلكترونية القديمة، وألعاب الواقع الافتراضي.

وستغدو ساحة «تاون سكوير» بمثابة بوابة حقيقية لدخول عالم من المغامرات الشيقة مع تقديم الكثير من ألعاب الفيديو للاعبين المحترفين والهواة على حدٍ سواء. ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مستويات مميزة من الحماسة والمعارك، حيث ستتاح للزوار فرصة التنافس على الفوز بمجموعة من الجوائز المذهلة في بطولتي «فورتنايت»، وسيستعرض خلالها 40 مشاركاً متميزاً أفضل ما لديهم لإثبات مكانتهم بين أفضل لاعبي PlayStation في المنطقة.

سيتمكن عشاق الألعاب في التاسع من سبتمبر، من ارتداء أزياء شخصيات الأفلام والألعاب المفضلة لديهم في مسابقة «شخصيات الألعاب»، حيث يمكنهم استعراض حرفية التصميم، وإظهار اهتمامهم بالتفاصيل عبر اختيار الإكسسوارات والملحقات، والتنافس لتقديم أداء مذهل. كما تعود هذا العام أيضاً فعالية «اللعب من أجل الخير».