مركز جمعة الماجد ينظم دورة في الولاء المؤسسي وأخلاقيات العمل

ضِمْنَ فعاليات الموسم الثقافي الصيفي نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي دورة تدريبية بعنوان «الولاء المؤسسي وأخلاقيات العمل»، قدَّمَها خبير التدريب والكوتشنغ، الدكتور عبدالقادر العداقي، وحضرها 25 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين.

تناولت الدورة محاور عدة من أبرزها: تعريف الولاء المؤسسي، والسمات المميزة لأخلاقيات العمل الإيجابية أو السلبية، وبناء فرق العمل وعلاقته بزيادة الولاء المؤسسي، ودور عمليات الإشراف في بناء ودعم الولاء المؤسسي، ونماذج عملية لبناء الولاء المؤسسي.

قال العداقي خلال الدورة: «إذا نظرنا إلى الولاء الوظيفي في المنظمات نجده من المواضيع المهمة التي لها ارتباط وثيق بالمصلحة العامة؛ وذلك لتعميق وتثبيت روح العمل داخل المنظمات، فلا يمكن أن يكون هناك عدم ولاء من قبل الموظفين تجاه المنظمة من جهة، وتطوير العمل داخل تلك المنظمة من جهة أخرى».