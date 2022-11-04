مؤسسة دبي للإعلام تحتفي بيوم العلم

احتفت مؤسسة دبي للإعلام بيوم العلم، عبر احتفالات وفعاليات أقيمت في قطاعات المؤسسة المختلفة.

وقام الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام محمد الملا برفع العلم في مؤسسة دبي للإعلام، مؤكداً أن الاحتفاء بيوم العلم هو احتفال بالعزة والفخر، في ظل ما وصلت إليه بلادنا من مكانة دولية رفيعة، برؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة، كما أنه مناسبة للتعبير عن مشاعر الحب والولاء الذي يكنه شعب الإمارات لوطنه ولقيادته الرشيدة، مؤكداً أهمية الاحتفاء بيوم العلم ودوره في ترسيخ مفهوم حب الوطن، وتجديد العهد للحفاظ على مكتسباته.

كما احتفى مبنى النشر بالمؤسسة بيوم العلم، صباح أمس، حيث قام سعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر رئيس تحرير صحيفة البيان برفع العلم على السارية الرئيسية في ساحة قطاع النشر، بحضور مديري التحرير ورؤساء الأقسام والمحررين والإداريين من صحيفتي البيان والإمارات اليوم.

وقال سعود الدربي: إن يوم العلم، مناسبة وطنية، تؤكد قيم الوفاء لمسيرة دولة عظيمة، بقيادتها وشعبها، أسس بنيانها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه قادة الدولة المؤسسون، وواصلت قيادتها حمل شعلة نهضتها وتعزيز إنجازاتها في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة، يعد احتفاء بمنجزات وطن، وعطاء دولة، وإرادة قيادة بذلت الغالي والنفيس، ولا تزال، لإسعاد أبنائها، ولضمان الحياة الكريمة لهم، حيث يجسد هذا الاحتفاء، أعمق معاني الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات.

وشملت احتفالية مؤسسة دبي للإعلام فعاليات متنوعة مثل العروض الشعبية، والمسابقات التراثية، إلى جانب تقديم المأكولات والحلويات الشعبية الإماراتية، وورش الحرف والمشغولات اليدوية التراثية.

وثمنت مؤسسة دبي للإعلام للجهات التي تعاونت معها في إنجاح فعالية الاحتفال بيوم العلم، حيث تقدمت بالشكر لكل من القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وأكاديمية شرطة دبي، ومجلس سفراء الأمان، ومجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي