اختتام فعاليات أسبوع دبي للتصميم

المصدر: دبي - وام

اختتمت فعاليات النسخة السابعة من "أسبوع دبي للتصميم" المهرجان الإبداعي الأشمل والأبرز في المنطقة والتي أقيم في الفترة بين 8 إلى 13 نوفمبر الحالي.

وشهد المهرجان عودة معرض "داون تاون إديشنز" المساحة المخصصة لعرض التصاميم محدودة الإصدار والابتكارات المصممة حسب الطلب ليسلط الضوء على الإبداعات المميزة للمصممين واستوديوهات التصميم من المنطقة.

وبوصفه جزءا من المنصة الأم ركزت النسخة الثانية من معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أكثر من 60 مشروعا ابتكاريا لـ 78 طالبا من 29 جامعة في 10 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بين المشاريع المشاركة روبوت يعمل بالطاقة الشمسية على زراعة البذور في المناطق الصحراوية وتطبيق رقمي يساعد على تنظيم الروتين اليومي لمرضى الخرف وبشرة مغناطيسية تتيح للمصابين بالشلل الرباعي التحكم بمحيطهم.

وبالتوازي مع انعقاد معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل شخصي أزاح معرض الخريجين العالمي في نسخته المقامة على الإنترنت الستار عن 150 مشروعا بارزا من 114 جامعة في 50 دولة وعكست معظم المشاركات اهتمام الطلبة الجماعي بالقضايا الراهنة في عالمنا مع تركيز على الصحة بشقيها الذهني والبدني، وإمدادات الطعام المعيشة في المدينة، الأخلاق، ورفاه المجتمع.

وجرى خلال أسبوع دبي للتصميم إزاحة الستار عن تصور إبداعي متميز بعنوان "سفيفة" وهو حصيلة تعاون بين شركة بينتلي للسيارات والمصممة حصة السويدي يجمع بين مقاربة معاصرة لنمط حياكة تقليدي في الإمارات بنفس الاسم وفلسفة بنتلي حول التصميم والحرفة.

وأكدت ميتي داين كريستنسن مديرة أسبوع دبي للتصميم أهمية المعرض في توفير العديد من الفرص التجارية للمصممين وعلامات التصميم في معرض "داون تاون ديزاين" مشيرة إلى الأفكار التي سيتم استكشافها خلال العام المقبل.

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