«سحاب» تحصل على ثلاث شهادات «آيزو»

المصدر: الشارقة- الإمارت اليوم

حصلت «سحاب للحلول الذكية» التابعة لشركة «الشارقة لإدارة الأصول القابضة» على ثلاث شهادات من «المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس – آيزو» استحقاقاً لجهودها والتزامها بالابتكار في كافة مشاريعها داخل القطاع الحكومي، التي تشمل الخدمات، والمالية، والتجارة الإلكترونية، والأمن الإلكتروني، والحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات.

وشملت الشهادات الثلاث، شهادة ISO 22301، وهي نظام إدارة الأمن والمرونة لاستدامة الأعمال، وشهادة ISO 27001، وهي نظام إدارة أمن المعلومات للحفاظ على المعلومات وحمايتها، وشهادة ISO 20000، وهي نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقال المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية أمين الزرعوني: «إن مواصفات وبروتوكولات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (آيزو) التي يتوجب تلبيتها للحصول على الشهادات المعتمدة المعترف بها دولياً هي مواصفات صارمة لا تساهل فيها، وهو ما يؤكد مستوى الأداء المتكامل والقائم على الابتكار وخبرة فرق وطواقم العمل في شركة (سحاب) التي أهلتنا للحصول على هذه الشهادات، وجسدت حجم التزامنا بتقديم خدمات نوعية تلبي أعلى وأفضل المعايير العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات».

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