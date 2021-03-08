سليمان الهاجري: القطاع الهندسي مرتكز اساسي لتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تقدم الأمين العام لجمعية المهندسين الإماراتية المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري بالتهنئة لمنسوبي الجمعية ومهندسي العالم بمناسبة اليوم العالمي للهندسة من أجل التنمية المستدامة.

واحتفل العالم في الرابع من مارس الجاري باليوم العالمي للهندسة للتنمية المستدامة بمقتضي قرار الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، باعتماد اليوم العالمي للهندسة يومًا عالميًا للهندسة من أجل التنمية المستدامة.

و أكد الهاجري على أهمية القطاع الهندسي في المجتمعات لكونة مرتكز اساسي لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية وجودة الحياة، بفضل امتلاك المهندس مهارات وقدرات عملية تمكنه من أداء عمله بصورة أفضل.

وأوضح الأمين العام لجمعية المهندسين أن الاحتفال باليوم العالمي للهندسة يعتبر منصة حوار تجمع قادة الصناعة والمهندسين والمنظمات الاقليمية

والدولية للتفاكر والتشاور حول الاستخدام الأمثل للهندسة في معالجة تحديات العالم الملحة.



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