«الخط المباشر» يخصص بثّه لمناصرة لبنان والتبرع لحملة «سلامٌ لبيروت»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استجابةً لحملة «سلامٌ لبيروت» التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، بهدف توفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن توحيد بثّ جميع قنواتها وإذاعاتها اليوم عبر برنامج «الخطّ المباشر».

ويخصص البرنامج كامل ساعات بثه لجمع التبرعات عبر الهواء مباشرة بدءاً من الساعة 1:30 حتى 3 ظهراً، حيث سيتيح تقديم التبرعات لصالح المتضررين جرّاء هذه الكارثة من خلال المكالمات الهاتفية عبر الأرقام: 600551688 والرسائل النصيّة على الأرقام: 6688.

وستحشد قنوات وإذاعات الهيئة حملات الدعم عبر برامجها ونشرات أخبارها وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث ستخصص قناة الشارقة من خلال برنامج «أماسي» الحواي اليومي حلقة لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقودها إمارة الشارقة ومؤسسة القلب الكبير، عبر استضافة عدد من المسؤولين، فيما ستعرض نشرات أخبار الدار جهود حملة القلب الكبير وأثرها في دعم المتضررين، فيما ستواكب إذاعة الشارقة الحملة عبر برنامجيْ «ساعة مسا» و«صيفنا أحلى»، إلى جانب نشر أرقام التبرعات الخاصة بالحملة من خلال الفواصل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

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