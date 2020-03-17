«فتيات الشارقة» تطلق «مهارات لايف» على «إنستغرام»

المصدر: الشارقة■الإمارات اليوم

انطلاقاً من رؤيتها في استثمار أوقات الفتيات، وتنمية مواهبهن في مختلف المجالات المعرفية والإبداعية، أطلقت سجايا فتيات الشارقة، عبر صفحتها على «إنستغرام»، فعالية «مهارات لايف»، التي تستمر حتى الثاني من أبريل المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها المؤسسة للحفاظ على صحة الفتيات.

وتتضمن الفعالية، التي تستهدف الفتيات من المنتسبات وغير المنتسبات، ستة مسارات مختلفة، وهي: الآداب واللغات، والفنون، والعلوم والتكنولوجيا، والمهارات الحياتية، وريادة الأعمال، والرياضة، ويقدم كل مسار مجموعة من المهارات المختلفة التي تتشاركها الفتيات. وتفتح الفعالية، التي تقام مرتين على مدار الأسبوع الواحد، أمام الفتيات فرصة للاطلاع على مهارات جديدة، وتشارك الأفكار والمواهب المختلفة، ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تلامس تطلعاتهن وأفكارهن، وتثمر أفكاراً بنّاء، تعزز لديهن العديد من القيم المجتمعية الإيجابية، التي تغرس قيم الصداقة والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بينهن.