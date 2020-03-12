«نسائية دبي» تكرّم أحمد عمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شدّد الخبير العالمي في الصحة النفسية والطاقة الحيوية، الدكتور أحمد عمارة، على أهمية علم الطاقة الحيوية، وارتباطه الوثيق في تعزيز السعادة والصحة النفسية، ورفع كفاءة العلاجات في العالم العربي. جاء ذلك، خلال تكريمه من قبل المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، لمشاركته في فعاليات الملتقى الصحي الثامن للمرأة، وإسهامه في رفع الوعي بمجال الصحة النفسية في الإمارة. ونظمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعاليات الملتقى تحت شعار «نبضات صحية»، تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وقدم الدكتورعمارة جلسة بعنوان «العلاج بالطاقة الحيوية والشفائية للأمراض المزمنة والمستعصية»، كشف خلالها عن أكثر العوامل النفسية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض الجسدية في الإنسان. وسلّط الضوء على الدور المحوري لعلم الطاقة الحيوية في تحقيق التعافي والشفاء الداخلي، لما له من أثر إيجابي في مختلف جوانب حياة الفرد.