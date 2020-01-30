أحمد بن محمد بن راشد يعزي في وفاة كنة نهيان العامري ومريم خليفة المهيري

المصدر: دبي - وام

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحومة كنة نهيان العامري.

إذ قام سموّه بزيارة خيمة العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، وأعرب لذوي وأسرة المرحومة عن صادق تعازيه ومواساته لهم في مصابهم الجلل.. راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المرحومة مريم خليفة عبيد المهيري، إذ أعرب لذوي الفقيدة ونجليها خميس ومحمد المر محمد بالعبد المهيري، عن صادق تعازيه ومواساته.. راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.