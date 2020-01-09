«منصّة 2071» تنظم «الابتكار من الأسرة إلى العالمية»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نظمت منصة 2071، التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس، ندوة حوارية بعنوان «الابتكار من الأسرة إلى العالمية»، استضافها مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بمشاركة أديب ودانة البلوشي ووالدهما سليمان البلوشي، بينما أدارت الندوة مديرة منصة 2071، حياة الحمادي.

واستعرضت الحمادي إنجازات أسرة البلوشي، من بينها حصول أديب على لقب «النابغة والعالم الإماراتي الصغير»، واختياره من منظمة «إيما للسلام» سفيراً دولياً للتعليم والسلام على مستوى العالم في عام 2016، فضلاً عن حصول دانة على لقب أصغر رائدة فضاء تتدرب في وكالة «ناسا»، وصنّفتها «فوربس الشرق الأوسط» ضمن قائمة المبدعين والمنجزين العرب، وعُيّنت سفيرة رسمية للمبادرة الوطنية العالمية «عبّر عن حبّك للإمارات»، ومبادرة «موسوعة دبي أيقونة العالم»، إضافة إلى أنها من أصغر الكاتبات الإماراتيات، إذ أصدرت كتاب «13 امرأة عربية ملهمة».

وخلال الندوة تحدثت دانة عن بداياتها وما مرّت به من تجارب، كان نتاجها تحقيق العديد من الإنجازات والطموحات، وإصدارها كتاب «13 امرأة عربية ملهمة»،.