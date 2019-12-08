أفراح المدني والملا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حضر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور أبوبكر عبدالرحمن شافعي المدني، بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة خالد محمد صالح الملا.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة مكتوم في المركز التجاري العالمي بدبي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والسفراء، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات منوعة ابتهاجاً بالمناسبة.