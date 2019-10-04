الدائرة الأمنية في «الإمارات» تحتفل بتخريج دفعة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، احتفلت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بتخريج الدفعة الـ14 من طلبتها.

وحضر حفل التخريج، الذي أقيم في المقر الرئيس لطيران الإمارات، نائب رئيس جامعة إيديث كوان،ستيف تشابمان، ورئيس دناتا وخدمات مجموعة الإمارات، غاري تشابمان، والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات،عادل الرضا، والنائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات، عبدالعزيز العلي، ورئيس الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، الدكتور عبدالله الهاشمي، ونائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، أورهان عبّاس، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين وأصدقائهم.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الجديدة 109، من 35 جنسية. ومنحت شهادات الدبلوم في إدارة أمن الطيران المدني إلى 72 خريجاً، ودرجة الدبلوم الجامعي في المناولة الأرضية إلى 37 خريجاً. ويعمل منهم 86 خريجاً في مجموعة الإمارات.

وتقدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالتهنئة إلى الخريجين، وتمنّى لهم كل النجاح في مسيرتهم المهنية. وقال سموه: «الطيران إحدى الصناعات الأعلى نمواً وازدهاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر دبي واحدة من أكبر مراكز الطيران في العالم. وتتجلى أهمية شهادتي الدبلوم في بناء خبرات دولتنا، ومهارات شعبنا، وتعزيز السلامة والأمن في قطاع الطيران. ويسرني أن أرى الكثير من موظفينا يقومون بتنمية مهاراتهم على الدوام».

وينال الطلبة الشهادات من «مركز الطيران والدراسات الأمنية CASS»، الذراع التعليمية التابعة للدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، الذي أنشئ بالتعاون مع جامعة إيديث كوان الأسترالية. وتعود الشراكة بين الجانبين إلى عام 2000، عندما بدأا تطوير مناهج الدبلوم.

ويتلقى الطلبة سلسلة موضوعات حول أمن الطيران والمناولة الأرضية، بما في ذلك النواحي القانونية لأمن الطيران، وتقييم خطورة التهديدات والتعامل معها، ولوجستيات الطيران. وتحظى درجة الدبلوم، التي يحصل عليها الخريجون، وتمنح وفق معايير الجامعات الأسترالية والكومنولث، باعتراف الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوافر أمام خريجي الدبلوم أيضاً خيار الحصول على نقاط معتمدة دولياً، لمتابعة دراستهم في جامعة إديث كوان مستقبلاً.

وبالإضافة إلى برامج الدبلوم، توفر الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات برامج تدريبية قصيرة للعاملين الأرضيين وأطقم الرحلات والأخصائيين الأمنيين في مختلف المجالات.