«بيت الخير» تنظم «الأمن والسلامة» لموظفيها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت «بيت الخير»، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ورشة «الأمن والسلامة»، وذلك ضمن البرامج التثقيفية والتوعية التي تنفذها الجمعية للموظفين، وشارك فيها موظفو ومتطوعو قسم الخدمات والمخازن.

وشملت الورشة، التي قدمها المحاضر ياسر عبداللطيف السيد، محاور عدة، أبرزها أنواع المخاطر، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ، والاستجابة الفورية، وتطبيق أسس السلامة العامة، وأهم الإجراءات الوقائية التي من شأنها حماية الفرد والمنشأة التي يعمل بها، وذلك حفاظاً على الأرواح البشرية، وتفادياً لأي أضرار مالية أو أضرار تؤخر العملية الإنتاجية، كما تم التعرف إلى أنواع الحرائق، وكيفية إطفائها بمختلف الوسائل.

وفي ختام الورشة، كرّم مساعد المدير العام، عبدالله الأستاذ، المحاضر ياسر عبداللطيف السيد، مشيداً بجهوده في تقديم الورشة، ومثمناً التعاون الدائم للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مع الجمعية، لنشر الثقافة الوقائية لمواجهة المخاطر المختلفة.