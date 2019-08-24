«طرق دبي» تُطلع وفدين على تجربتها في «نمذجة معلومات المشاريع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات وفدين من مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، اللذين اطّلعا على تجربة الهيئة في تطبيق نظام نمذجة معلومات المشاريع، والإنجازات التي حققتها في هذا المجال.

ورحب مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، سعيد الرمسي، بأعضاء الوفدين الزائرين، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تمتلك تجربة عريضة في مجال نمذجة معلومات المشاريع BIM، ما جعلها محل اهتمام من الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من تجربتها في هذا الإطار.

وأوضح أن الزيارة تضمنت اطلاع الوفدين على آلية نمذجة المعلومات في المشاريع الإنشائية للهيئة وفق أفضل المعايير العالمية، وكذلك شهادات الريادة العالمية التي حصلت عليها الهيئة كأول جهة في العالم تطابق متطلبات (UK BIM Level 2).

وأضاف الرمسي أن «مختصي الهيئة في إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، عرضوا على الوفدين أبرز محطات تجربة الهيئة وممارساتها في مجال تطبيق نظام نمذجة معلومات المشاريع خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي اعتمدتها الهيئة في إطار خطتها الاستراتيجية باتجاه التحول الرقمي لإدارة الأصول والممتلكات».

وشدد على حرص الهيئة الدائم على استمرار التعاون والتواصل وتبادل المعرفة مع كل الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية في إطار خدمة أهداف وتوجهات مبادرة حكومة دبي «المدينة الذكية»، والغاية الأولى للهيئة «دبي الذكية»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات»، من خلال اتباع أحدث الوسائل والأنظمة لتحقيق هذه الأهداف والارتقاء بالأداء المؤسسي إلى مستويات متميزة.