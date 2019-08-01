«مخيم المرأة».. أنشطة رياضية وإبداعية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حرصاً منه على نشر الثقافة الرياضية بين الأطفال، خصص نادي الشارقة لرياضة المرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لاعباته لتدريب الأطفال المنتسبين للمخيم الصيفي، الذي انطلقت فعالياته، أخيراً، ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري، بهدف الاستفادة من العطلة الصيفية، وتوفير بيئة ملائمة للأطفال لممارسة الرياضات المتنوعة المفضلة لديهم.

ويقدم المخيم مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية الإبداعية، وينظم مباريات تنافسية وحصص طبخ، وفنوناً وحرفاً يدوية، إلى جانب عدد من الرحلات الترفيهية إلى مختلف الوجهات في الشارقة ودبي، ومن أبرزها مسرح القصباء، والغرفة الماطرة، وأكواريوم الشارقة، ومتحف الشارقة العلمي، ودبي دولفيناريوم، وإكسبو 2020، ومركز الاستكشاف، إلى جانب حفل ختامي يتضمن مسابقات ومنافسات وتدريبات بين المجموعات المشاركة.

ويتلقى الأطفال المنتسبون للمخيم تدريبات في ست ألعاب: كرة السلة، والطائرة، والمبارزة، والكاراتيه، وكرة الطاولة، والقوس والسهم، إذ سيستفيد المشاركون من خبرات اللاعبات ومهاراتهنّ، بما يحفز مواهبهم البدنية والفنية، إلى جانب توجيههم نحو تبني أهم التقنيات والمهارات الرياضية اللازمة لتطوير قدراتهم وصقل خبراتهم في مجال اللعبة.