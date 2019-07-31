عمرو دياب لجمهوره "أنا غير"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

من خلال فيديو إعلاني أثار فيه فضول وشوق جمهوره وعشاقه داخل وخارج مصر، طرح الفنان المصري عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، برومو أغنيته الجديدة «أنا غير» المندرجة ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الإسم، وذلك، عبر مقطع من الأغنية، التي ستكون متاحة أولا لعملاء شركة "فودافون".

يذكر أن أغنية «أنا غير» من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

وكان الهضبة، قد طرح مؤخرا برومو أغنية «بحبه» من ألبومه الجديد الذي يتعاون فيه هذه المرة مع الشعراء: نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، وتامر حسين والملحنين: محمد يحي وإسلام زكي، أما التوزيع بالكامل فسيكون مع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.