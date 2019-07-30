«صيف المرح» يجمع زوار «واجهة المجاز المائية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تواصل واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، فعاليات برنامجها السنوي «صيف المرح»، الذي بدأ في 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى نهاية أغسطس، بسلسلة أنشطة تفاعلية ترفيهية تقام يومياً من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

وتوفر الواجهة للأطفال فرصة مميزة للاستمتاع بباقة من الألعاب التفاعلية، المملوءة بالمتعة والمرح، مثل «آلة الرغوة» والانزلاق المائي، وبركة السباحة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالإيقاعات الموسيقية اليومية مع الفقاعات الصابونية في حديقة الألعاب المائية المصغرة «سبلاش بارك»، إلى جانب التمتع بالعروض والخصومات التي يقدمها عدد من المطاعم.

وقالت المدير العام لواجهة المجاز المائية، مروة عبيد الشامسي، إن الواجهة «توفر لزوارها صغاراً وكباراً طوال العطلة الصيفية، مزيجاً متنوعاً ومتكاملاً من الفعاليات والأنشطة التي تناسبهم جميعاً، وتسعد الصغار، وتمكنهم من الاستمتاع مع أقرانهم بالألعاب المائية والترفيهيّة التي تقدمها الواجهة ضمن معايير عالية للسلامة العامة، لتضمن لهم قضاء أجمل وأمتع الأوقات مع اصدقائهم والعائلة، وتمنح الأهالي فرصة للاستراحة واللعب مع أطفالهم، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض والأنشطة المخصصة لهم».