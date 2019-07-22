«مرشدات الشارقة» يتعلمن الرسم وفنون الفخار والطهي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت مفوضية مرشدات الشارقة برنامج فعالياتها لشهر يوليو المخصص للمرشدات، والمرشدات المتقدمات، وتضمن سلسلة ورش عمل فنية وتدريبية، جاءت بهدف غرس السلوكيات الإيجابية في نفوس المشاركات وتطوير مهاراتهن الشخصية والمهنية، وإعدادهن للقيام بأدوار قيادية في مجتمعاتهن في المستقبل.

واشتمل برنامج النشاطات على ورش عمل في الرسم ومهارات التحدث أمام الجمهور وكتابة النصوص، ومهارات الطبخ، إلى جانب ورشة متخصصة في صناعة الفخار قدمها فريق من المدربين المحترفين من مركز «يدوي» المتخصص في تدريب حرفة صناعة الفخار، حيث تعلمت المشاركات أساسيات صنع الفخار والسيراميك، ما مكنهن من ابتكار قطع فنية إبداعية من الصلصال.

بدورها عرّفت ورشة الرسم المخصصة للمرشدات المتقدمات، بتقنيات فنّ الرسم وأسراره، لتمكينهن من إبداع أعمال فنية متقنة ليتم عرضها خلال مسابقة جائزة نون للفنون، التي تقام في شهر نوفمبر المقبل، تحت شعار «ما بعد المطر».

وفي نادي الإعلام تلقت المرشدات المتقدمات تدريباً حول مهارات التحدث أمام الجمهور وكتابة النصوص، حيث تعلمن خلالها أساسيات الإلقاء ومخاطبة الجمهور بثقة وقدرة عالية، في حين تضمنت ورشة كتابة النصوص العديد من النصائح حول مهارات الكتابة الإبداعية.

وتعرفت المشاركات في نادي الطهي إلى طرق تحضير الوجبات الصحية، والمقبلات، والحساء، والسلطات، ما أسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن وشعورهن بالاستقلالية.