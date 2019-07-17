«تراث الإمارات» يشارك في «ليوا للرطب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان ليوا للرطب، الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى 27 من يوليو الجاري، برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتأتي مشاركة النادي في المهرجان، في إطار تنفيذ توجيهات سموّ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السموّ رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بدعم الأنشطة الثقافية والتراثية في الدولة والمشاركة فيها، ورفع مستوى الوعي بها، في إطار أهداف واستراتيجية النادي وإبراز الدورين الثقافي والتراثي.

وأوضح مدير إدارة الأنشطة في النادي، سعيد المناعي، أن «المشاركة في المهرجان، تنبع من أهميته ودوره في دعم الناتج المحلي للرطب، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بهذه الشجرة المباركة». وأفاد المناعي بأن النادي يشارك بجناح متميز، يضم معرضاً لكتب وإصدارات النادي التراثية والثقافية والتاريخية والدواوين الشعرية، بجانب مجموعة من صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما يضم الجناح بيت شعر، ومرافق تراثية، بجانب ورش تراثية عديدة، مثل الورش البحرية التي تعرّف الجمهور الكريم بالتراث البحري العريق، والورش الحِرفية للمنتجات اليدوية التقليدية، وغيرها. يذكر أن جناح نادي تراث الإمارات في مهرجان ليوا للرطب ظل طوال السنوات الماضية يحظى بإقبال واهتمام كبيرين من الزوار والسياح، نظراً إلى تميزه في تقديم التراث الإماراتي والتعريف به، من خلال ورشه الحية المختلفة، التي تجذب الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.