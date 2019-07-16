أفراح الكعبي في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

احتفلت عائلة سالم عبيد الغانمي الكعبي، وعائلة الشريجي سعيد الغانمي الكعبي، وعائلة علي مصبح الغانمي الكعبي، وعائلة سالم علي الغانمي الكعبي، بزفاف أنجالهم، محمد سالم الغانم الكعبي إلى كريمة علي مبارك بن بريك الكعبي، وحميد الشريجي الغانمي الكعبي إلى كريمة سلطان راشد حمد الكعبي، وثالث الشريجي الغانمي الكعبي إلى كريمة سهيل سعيد الغانمي الكعبي، ويوسف علي الغانمي الكعبي إلى كريمة جمعة خلفان الغانمي الكعبي، وعلي سالم الغانمي الكعبي إلى كريمة سيف مصبح الغانمي الكعبي. وحضر الحفل، الذي أقيم في صالة الهير في العين، عدد من كبار المسؤولين ووجهاء القبائل وضباط في الشرطة والقوات المسلحة.