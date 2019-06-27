موظفو الحمرية يطلقون مبادرة لتخفيف حر الصيف على العمال

المصدر: الحمرية - الإمارت اليوم

بادر موظفو وموظفات بلدية الحمرية إلى تخفيف حر الصيف على العمال، خلال فترة عملهم في ساعات النهار، بتقديم المرطبات والمياه الباردة والعصائر في عدد من مواقع عملهم في منطقة الحمرية.

وحرص الموظفون والموظفات على إعداد العصائر والمياه وحفظها مبردة، وتقسيم أنفسهم إلى فرق لتقوم بدورها في الوصول إلى كل العمال في مختلف مناطق عملهم، للوقوف بجانبهم في عمل إنساني تطوّعي نبيل، عكس من إيمانهم ودورهم بتحقيق المسؤولية المجتمعية.

تتواصل المبادرة على مدار الشهر الجاري والأشهر المقبلة، للوصول إلى العمال في مختلف مواقع عملهم الميدانية، وذلك للتخفيف عنهم من الأجواء الحارة جرّاء أشعة الشمس، وذلك قبيل ساعات الظهيرة، التي يمنح فيها العمال استراحة بحسب قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، الرامي إلى راحة العمال خلال ساعات الظهيرة، التي بدأت من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأثنى مدير بلدية الحمرية، مبارك الشامسي، على المبادرة التي لاقت استحسان زملائهم العمال والمستخدمين، مشيراً إلى نشر هذه الثقافة الإنسانية المتجذرة في المجتمع الإماراتي في أوساط الدوائر الحكومية والخاصة، لما لها من آثار جليلة تعود بالنفع والفائدة على القطاعات العمالية، مؤكداً أن المبادرة تمثل الاهتمام بعمال البلدية الذين يعملون في المواقع الخارجية والخدمية، وذلك لوقايتهم من أشعة الشمس المباشرة، وتعريفهم بالطرق السليمة واتباع الممارسات الصحية، لتجنب الوصول للإنهاك الحراري، إضافة إلى تقدير دورهم الذي يقومون به تجاه خدمة مدينة الحمرية.