جلسة يوغا بمخيم عمال في القوز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت «رايت هيلث»، مؤسسة خدمات الرعاية الصحية المخصّصة لذوي الدخل المنخفض، جلسة يوغا لساعة واحدة لعمال، احتفالاً باليوم العالمي لليوغا، الذي يصادف 21 يونيو.

أقيمت الفعالية في مخيم عمال شركة أمانة للمقاولات في منطقة القوز، في إطار جهود «رايت هيلث» لنشر الوعي بين عمال البناء، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية. وتستضيف المؤسسة جلسات ومحاضرات تفاعلية حول الرعاية الصحية تغطي العديد من الموضوعات، مثل ضغوط العمل، والقلق والاكتئاب، والنظافة الشخصية، والعادات الصحية، وذلك بهدف تعزيز صحة العمال ورفاههم، وتحسين كفاءة بيئة العمل.