كلية جميرا تحتفي بتخريج دفعة جديدة من طلابها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتلى أكثر من 140 طالباً من طلاب كلية جميرا في دبي خشبة المسرح لتسلّم شهادات التخرج في الحفل الذي حضره لفيف من شخصيات رفيعة المستوى، وإدارة المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية، وأُسر الطلاب. وضمت قائمة الضيوف الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي يحتفل بتخرج نجله الشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم، هذا العام؛ كما حضر الحفل دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس للتعليم».

وأسهمت كلية جميرا الحاصلة على تصنيف متميز لتسعة أعوام على التوالي في توفير الريادة لطلابها، ليس فقط في الأداء الأكاديمي، بل على صعيد التنمية الشاملة لجميع الطلاب.

وتضمّن الحفل كلمة افتتاحية لرائد الأعمال الإماراتي العالمي عمر البوسعيدي حفّز خلالها الطلاب الذين يستعدون لخوض غمار تجربة الدراسات العليا. وتلقى الطلاب الخريجون من كلية جميرا عروضاً للانضمام إلى نخبة الجامعات في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وهولندا، مثل إمبريال كوليدج لندن وجامعة غلاسكو وجامعة دورهام وجامعة كامبريدج وجامعة كاليفورنيا وكلية كينجز لندن (جامعة لندن)، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وكلية بارسونز للتصميم. وشهد الحفل تقديم جائزة خاصة حملت اسم محمد قاسم، الطالب الذي وافته المنية قبل سنوات عدة، والذي أظهر قيماً استثنائية طوال فترة دراسته في كلية جميرا. وكانت الجائزة من نصيب الطالب أنطوان دي ماسكاريل.