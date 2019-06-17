بدور القاسمي تؤكد التزام «الدولي للناشرين» بدعم إفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، أن الاتحاد ملتزم بتلبية احتياجات صناعة النشر الإفريقية، وتعزيزها بالدعم المطلوب لتطوير وتوزيع المحتويات الإبداعية، مشيرة إلى حجم الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع النشر الإفريقي.

جاء ذلك خلال المنتدى الإقليمي الثاني للناشرين الدوليين، الذي افتتحه هوغو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، ولورنس نجاغي، رئيس جمعية الناشرين الكينيين، ونظمه الاتحاد الدولي للناشرين في العاصمة الكينية نيروبي ضمن سلسلة ندوات إفريقيا، حيث ناقش المنتدى خلال يومي 14-15 يونيو الجاري أبرز الفرص، إلى جانب التحديات التي تواجه صناعة النشر الإفريقية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، في خطاب موجه للناشرين والعاملين في صناعة الكتاب الإفريقي، إن «كل دولة من دول القارة الإفريقية تواجه مجموعة من التحديات في قطاع النشر، ما يجعل من تحقيق النمو والتحول المنشود عملية متكاملة تحتاج إلى تضافر الجهود، لكننا في الاتحاد الدولي للناشرين نقف إلى جانبكم في مواجهة هذه التحديات، ودفع عملية التنمية، وتمكينكم من اغتنام فرص العولمة الثقافية والنشر الرقمي لتعزيز حضوركم على ساحة الثقافة العالمية».

وأضافت القاسمي: «أطلقنا عدداً من المشروعات ذات التوجه العملي، بهدف دعم الناشر الإفريقي للتغلب على التحديات واجتياز العقبات التي تقف في طريقه، ومتابعة مسيرته بكل ثقة وعزم نحو مستقبل مشرق».

وأوضحت القاسمي أن تطوير الحلول اللازمة لمواجهة التحديات المحلية التي تواجه الناشرين الإفريقيين تتجلى في نشر ثقافة القراءة، وتعزيز أعداد جماهير القراء، والوصول إلى الأسواق العالمية، لافتة إلى أن الاتحاد سيواصل العمل مع الشركاء لضمان استدامة سلسلة المنتديات والندوات للأعوام المقبلة، لأن التغيير الإيجابي الحقيقي يتطلب الوقت ومواصلة المحادثات، وتوجهت بالشكر للقائمين على المنتدى وكل شركاء «الاتحاد الدولي للناشرين» الذين أسهموا في نجاحه.

ونظم «الاتحاد الدولي للناشرين» الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي بالتعاون مع «جمعية الناشرين الكينيين»، تحت عنوان «إفريقيا تنهض: تحقيق إمكانات النشر العالمي الرائدة في القرن الحادي والعشرين»، وتناول المؤتمر خلال ثماني جلسات نقاشية، مجموعة من القضايا كحقوق النشر والتوزيع والملكية الفكرية والقرصنة، والرقابة الذاتية، والجيل القادم من الكتاب والناشرين الإفريقيين، والتحول الرقمي واضطراب صناعة النشر الإفريقية، ومحاولات المحافظة على اللغات المحلية وحمايتها.