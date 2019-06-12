«الإمارات الإسلامي» يمنح سيارات «تيسلا» إلى 10 فائزين

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

قدّم «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، سيارات «تيسلا» إلى 10 فائزين ممن حالفهم الحظ، في إطار حملته الترويجية لحساب التوفير «كنوز».

وانعقدت فعاليات احتفالية لتوزيع الجوائز في مقر «الإمارات الإسلامي» بدبي وفرعه الرئيس في أبوظبي، ليقدّم فريق الإدارة العليا في المصرف السيارات إلى الفائزين. وتضمنت القائمة فائزين إماراتيين وهم: أحمد محمد أحمد عمر باغوم، ومحمد يوسف عبدالرحمن الحمادي، وحميدة خليل إبراهيم الصايغ، وريم الحوسني، وفاطمة عبدالله، وآلاء محمد العلي، وأحمد رحيم شهراوي، إضافة إلى نزهة بن أياد من المغرب، ورضوانة محمد سكيندر من باكستان، وألوين فيبك كومار بانجيرا من الهند.