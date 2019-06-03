«الإمارات للإبداع» تشارك في «رمضان أمان»

المصدر: الشارقة - وام

شارك الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، وفريق الجمعية التطوعي، في مبادرة جمعية الإحسان الخيرية «رمضان أمان 8».

وتتضمن المبادرة توزيع وجبات إفطار ومطويات توعوية على السائقين عند التقاطعات المرورية في إمارات الدولة قبيل أذان المغرب؛ للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة للحاق بموائد الإفطار، إذ شاركت جمعية الإبداع في الحملة بكل منتسبيها وفريقها للعمل التطوعي. وأعرب الشيخ خالد القاسمي عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة التطوع، وتطوير الشراكات المجتمعية لدعم المبادرات الهادفة، ودعم الأعمال الإنسانية ونشر ثقافة التطوع بين الشباب لإعطائهم الفرصة لتقديم ما لديهم من مشاعر وقيم إماراتية سامية، خصوصاً أن العمل التطوعي والإنساني في الإمارات أصبح أسلوب حياة تؤمن به القيادة والشعب سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه - الذي غرس في المجتمع الإماراتي ثقافة العطاء والتسامح.

وأضاف أن فريق جمعية الإمارات التطوعي كغيره من الفرق التطوعية يعمل على إرساء وتحقيق التنمية التكافلية في المجتمع وتشجيع العطاء بلا مقابل، ما انعكس إيجاباً على أعضاء الفريق، وعزز من مشاركاتهم الرائدة، وجعل لهم الأسبقية في الأعمال التطوعية التي تفتخر بها الدولة.