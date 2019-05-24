الطاير يكرِّم 4085 متطوّعاً أسهموا في دعم مبادرات «طرق دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، 4085 متطوّعاً، منهم 3669 متطوّعاً من خارج الهيئة، و416 متطوّعاً من موظفي وموظفات الهيئة، بينهم 38 من قيادات الهيئة، وذلك تقديراً لدورهم الفاعل في إنجاح مختلف فعاليات ومبادرات الهيئة في عام 2018. واشتمل الحفل على تكريم 13 موظفاً شارك كل منهم بأكثر من 50 ساعة تطوّع، وتسعة موظفين شارك كل منهم بأكثر من 30 ساعة تطوّع.

وأعرب الطاير عن شكره وتقديره لجميع المتطوّعين من قيادات الهيئة والموظفين والموظفات، والمتطوّعين من خارج الهيئة، على إسهاماتهم في تقديم 23 ألفاً و791 ساعة تطوّع، في تجسيد رائع لعمل الخير، والحرص على إظهار تلك الفعاليات بصورة مشرّفة ولائقة، داعياً إلى المثابرة على السلوك الحميد وزيادة عدد المتطوّعين في «عام التسامح».