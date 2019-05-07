«الأرشيف الوطني» يكرّم الفائزين بجائزة المؤرّخ الشاب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم الأرشيف الوطني الطلبة الفائزين بجائزة المؤرخ الشاب، في دورتها العاشرة التي اتخذت من التسامح شعاراً لها، واتسمت الدورة، التي ينظمها ويرعاها الأرشيف الوطني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بزيادة الإقبال الطلابي على المشاركة فيها من المدارس في جميع إمارات الدولة ومناطقها، وقد واكبت «المؤرخ الشاب» على مدار رحلتها التي أكملت عقداً من الزمن، رؤى القيادة الرشيدة في موضوعاتها فاتخذت الجائزة من التسامح والسعادة، والقراءة وعام زايد، شعارات لدوراتها المتوالية.

وفي حفل تكريم الفائزين بالدورة العاشرة من جائزة المؤرخ الشاب، أكد مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف الوطني، رئيس لجنة الجائزة حمد الحميري، أهمية الجائزة في تشجيع الطلاب على قراءة التاريخ والاستفادة من أحداثه وعِبَره، وذلك ما يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وكشف الحفل عن البحوث الفائزة، حيث حصدت طالبات مدرستي المتحدة التابعة لمركز الظفرة التعليمي، والإمارات الوطنية «مجمع رأس الخيمة» المركز الأول في فئة التاريخ الاجتماعي، وحصدت مدرسة أمامة بنت الحارث في أبوظبي المركز الأول في التاريخ الجغرافي، وفازت مدرسة الريادة المستحدثة في أبوظبي، ومدرسة زينب في رأس الخيمة بالمركز الثاني في التاريخ الاجتماعي، وفازت مدرسة زينب في رأس الخيمة بالمركز الثاني في فئة التاريخ الجغرافي، وفازت مدرستا الجاهلي للتعليم الثانوي للبنات في العين، ومدرسة دلما بمنطقة الظفرة بالمركز الثاني في فئة التاريخ الشفاهي، وفازت مدرسة المتحدة بالمركز الثالث في فئة التاريخ الاقتصادي، وفازت مدرستا المتحدة، وأمامة بنت الحارث للتعليم الثانوي بالمركز الثالث في فئة التاريخ الاجتماعي، وفازت مدرستا الحكمة الخاصة في عجمان، ومدرسة الحديبة في رأس الخيمة بالمركز الثالث في التاريخ الجغرافي، وفازت مدرستا دلما والمتحدة بالمركز الثالث في فئة التاريخ الشفاهي.

وعلى صعيد الفئة الواعدة في جائزة المؤرخ الشاب في دورتها الحالية فازت المدارس التالية في فئة التاريخ الاجتماعي: العصماء بنت الحارث في رأس الخيمة عن بحث «زايد وطن العطاء الإنساني»، والمتحدة في مركز الظفرة التعليمي عن تقرير «التسامح في دولة الإمارات عبر العصور»، وأمامة بنت الحارث في أبوظبي عن بحث «أجنحة الإنسانية تعلو بزايد الخير»، والشعلة في عجمان عن بحث «زايد المؤسس»، ومنار الإيمان الخاصة في عجمان عن بحث «زايد المؤسس»، وفي فئة التاريخ الجغرافي فازت مدرسة المتحدة عن بحث «التاريخ الجغرافي للدولة».