«الإمارات اليوم» تحصد «أفضل مقال عربي» بجوائز القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصدت «الإمارات اليوم» جائزة «أفضل مقال باللغة العربية»، في مسابقة الإعلام التي نظمتها القرية العالمية في دورتها الـ23، وشارك فيها عدد كبير من الصحف ووسائل الإعلام العربية والمحلية.

ونالت الزميلة شيماء يحيى الجائزة عن موضوع «القرية العالمية.. 166 يوماً بين ثقافات العالم». وجرى توزيع الجوائز في حفل أقيم أول من أمس، بحضور عدد كبير من الشركاء للقرية العالمية، والإعلاميين والشخصيات العامة. بدأ الحفل مستعرضاً أبرز ميزات الموسم الـ23، وبكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي، معلنا عن موعد الموسم 24 من القرية، الذي سيبدأ في 29 أكتوبر2019 ويستمر لمدة 159 يوماً حتى الرابع من أبريل 2020.

واستهلّت القرية العالمية حفلها بعرض تسجيلي وضّح أبرز المحطات في الموسم الـ23، ثم باشرت تقديم الدروع التذكارية لعدد من الدوائر والجهات الحكومية، تقديراً لجهودها المبذولة، خلال الموسم، لضمان أن تكون فعاليات القرية العالمية مميزة وآمنة لضيوفها، وإضافة إلى جائزة أفضل مقال عربي، التي ذهبت للزميلة، شيماء يحيى، من صحيفة «الإمارات اليوم»، وحصلت الزميلة شيرين فاروق، من جريدة «البيان»، على جائزة «أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية»، كما حازت الإعلامية بيان السطري، من جريدة «البيان»، على جائزة «أفضل تغطية على صفحات التواصل الاجتماعي»، وحصلت الزميلة مها عادل، من صحيفة «الخليج»، على «جائزة القرية العالمية للإبداع الصحافي»، فيما فازت ناهد حمود، من «الرؤية»، على «جائزة القرية العالمية للصحافة المبتكرة»، وحصل مصطفى عبدالعظيم، من صحيفة «الاتحاد»، على جائزة «القرية العالمية للتميز الصحافي»، وكذلك إحسان ناجي، من «الاتحاد»، على جائزة «أفضل تغطية للتصوير الفوتوغرافي».

واستحوذ جناح المغرب على جائزة «أفضل جناح»، عن تجاربه الثقافية والترفيهية الفريدة التي جذبت ملايين الضيوف طوال الموسم، كما فاز جناح إيران بجائزة «أفضل واجهة جناح» لعرضه من خلال واجهته التراث الثقافي الغني، وفاز جناح إفريقيا بجائزة «أفضل حرف يدوية»، بينما فاز جناح أوروبا بجائزة «أفضل عرض ثقافي».

واستقبلت القرية العالمية في موسمها الـ23 عدداً قياسياً بلغ أكثر من سبعة ملايين ضيف خلال 166 يوماً، بزيادة فاقت نسبتها 16% عن الموسم السابق. وشهد الموسم إنجاز أكثر من ثلاثة مليارات درهم من المعاملات التجارية، ومشاركة أكثر من 3500 منفذ بيع، وعرض ثقافات 78 بلداً، حيث قدمت لها القرية العالمية خدماتها عبر فريق عمل مشترك، يضم أكثر من 10 آلاف شريك وموظف من 95 جنسية. كما تمكنت القرية العالمية من تحسين درجة مؤشر سعادة الضيوف إلى 9.1 من 10، مقارنة مع 9.0 من 10 في الموسم السابق، ما يدل على التحسينات النوعية التي حققتها.