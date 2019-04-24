طلبة «حمدان بن راشد للموهبة» يفوزون بالمركز الأول في «الروبوت الدولي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق فريق الموهوبين بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، المركز الأول في برمجة الروبوتات في مسابقة First Lego League (FLL) الدولية للروبوت، التي عقدت من 17 إلى 20 أبريل الجاري، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية.

وضمت المسابقة 108 فرق، تألفت من نحو 1100 طالب وطالبة من مختلف دول العالم. وشارك في فريق مركز حمدان ستة طلبة، هم: وصايف سيف الطنيجي، وفاطمة فرج الأميري، وجود محمد طالب، وميرة سليمان الحمادي، ومحمد مروان آل علي، وسعيد عمر محمد. كما حصل مدرب الفريق، شربل بشارة النجار، على جائزة أفضل مدرب في البطولة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور جمال المهيري: «نشعر بالفخر والامتنان بالإنجاز الذي حققه أبنائي وبناتي الطلبة من مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع، الذين رفعوا علم الدولة عالياً في هذه المسابقة الدولية، ليبرهنوا أمام العالم أن دولة الإمارات قادرة على صناعة المستقبل والإسهام في الحضارة، من خلال أبنائها الموهوبين». وقالت مديرة إدارة الموهوبين في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتورة مريم الغاوي: «أظهر الطلاب المشاركون مدى تفوقهم وتميزهم وتطور برامجهم التدريبية الرائدة التي يقدمها لهم المركز، ما جعلهم محطة أنظار المنظمين والطلبة من كل أنحاء العالم».