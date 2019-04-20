محمد بن راشد وسعود القاسمي يحضران أفراح الخاطري والغفلي

المصدر: رأس الخيمة - وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قبيلتي الخاطري والغفلي أفراحهما بزفاف أنجالهما.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان عبدالله بالشر الخاطري، بمناسبة زفاف نجليه أحمد إلى كريمة خلفان سلطان بن غليطة الغفلي، وعبدالله إلى كريمة سالم محمد بن هاشول الخاطري.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العريسين بزواجهما الميمون، متمنياً لهما حياة سعيدة وموفقة مفعمة بالمحبة والرفاء والبنين.

حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة «البيت متوحد» برأس الخيمة، عصر أمس، عدد من الشيوخ وأعيان وأبناء القبائل وجمع من أقارب المعاريس.