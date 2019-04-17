«طيران الإمارات» تستعد لموسم جديد من رحلات «ستارز أون بورد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت «طيران الإمارات»، الراعي الرسمي لرحلات «ستارز أون بورد» البحرية، في حفل عشاء أقيم أول من أمس، في فندق ومنتجع كمبينسكي سمرلاند بيروت، وأعلن خلاله عن برنامج هذا العام للرحلات، التي تهدف إلى جمع كوكبة من أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم. ويشمل البرنامج مهرجاناً غنائياً على مدار أربعة أيام في جزر الباهاما من 14 إلى 17 يونيو المقبل، ورحلة بحرية في 21 أغسطس المقبل انطلاقاً من برشلونة. وحضر الحفل عدد من الفنانين وكبار الشخصيات، منهم راغب علامة ونجوى كرم ووليد توفيق وملحم زين ومايا دياب وناصيف زيتون، وتماضر القوتلي مديرة «طيران الإمارات» في لبنان وسورية والأردن، بالإضافة إلى يوسف حرب، رئيس مجلس إدارة «ستارز أون بورد». وتتيح رحلات «ستارز أون بورد» للعائلات ومحبي الفن العرب فرصة الإبحار مع مجموعة من أشهر النجوم العرب، وخوض تجربة ترفيهية لا تنسى. ومن خلال هذا الحدث، تتواصل «طيران الإمارات» مع عملائها في الشرق الأوسط، كما تتفاعل مع المجتمعات العربية في أوروبا وحول العالم. وترعى «طيران الإمارات» «ستارز أون بورد» للسنة الخامسة على التوالي، باعتبار هذا المشروع منصة تتيح لها التواصل مع عملائها والمجتمعات العربية في المهجر. وتأتي هذه الرعاية أيضاً في إطار إيمان الناقلة بأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي.