خلف الحبتور يكرّم كفاءات «المجموعة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الموظفين ذوي الكفاءات والمهارات الاستثنائية في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الموظفين المتميزين. وتوجّه الحبتور بالتهنئة إلى الفائزين في الدورة الـ12 لحفل توزيع الجوائز الذي أقيم في قاعة الأندلس في منتجع «حبتور جراند، أوتوغراف كولكشن». حضر الحفل القنصل العام الفرنسي في دبي، رجاء رابيا، والقنصل العام الكندي، مارسي غروسمان، والقنصل العام البريطاني، أندرو جاكسون، والقنصل العام المصري، وائل فتحي فضلاً عن محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور، وكبار المديرين من مختلف الوحدات التابعة للمجموعة.